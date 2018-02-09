ПриватБанк за підсумками 2017 року сплатив до бюджетів 8,6 мільярда гривень

До бюджетів усіх рівнів ПриватБанк у 2017 році сплатив 8,6 млрд грн.Про це йдеться в прес-релізі, повідомляє Укрінформ.
«За підсумками 2017 року ПриватБанк став найбільшим платником податків серед банків та увійшов до топ-20 найбільших платників податків серед усіх українських компаній. Минулого року ПриватБанк перерахував податків та інших бюджетних зборів на суму 8 млрд 596 млн грн», — йдеться в повідомленні.
У тому числі банк залишається найбільшим донором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перерахувавши протягом року до фонду понад 1 млрд 385 млн грн.