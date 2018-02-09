Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Пятница, 09 февраля 2018 16:20

ПриватБанк за підсумками 2017 року сплатив до бюджетів 8,6 мільярда гривень

ПриватБанк за підсумками 2017 року сплатив до бюджетів 8,6 мільярда гривень

Банк також увійшов до топ-20 платників податків, та став найбільшим платником податків серед банків

До бюджетів усіх рівнів ПриватБанк у 2017 році сплатив 8,6 млрд грн.Про це йдеться в прес-релізі, повідомляє Укрінформ.

«За підсумками 2017 року ПриватБанк став найбільшим платником податків серед банків та увійшов до топ-20 найбільших платників податків серед усіх українських компаній. Минулого року ПриватБанк перерахував податків та інших бюджетних зборів на суму 8 млрд 596 млн грн», — йдеться в повідомленні.

У тому числі банк залишається найбільшим донором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перерахувавши протягом року до фонду понад 1 млрд 385 млн грн.

Прочитано 139 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « У спільному управлінні ГТС зацікавились європейські компанії За 2017 рік Артемсіль на 42,2% збільшило відрахування до бюджету »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.