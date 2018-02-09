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Точка зору бізнесу

Пятница, 09 февраля 2018 16:54

У спільному управлінні ГТС зацікавились європейські компанії

У спільному управлінні ГТС зацікавились європейські компанії

7 компаній з Європи висловили зацікавлення у спільному управлінні українською газотранспортною системою

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон розповів про 7 європейських компаній, які зацікавлені в спільному управлінні українською газотранспортною системою, передає Економічна Правда.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Є сім зацікавлених партнерів, двоє з яких представляють відомі в Європі газові консорціуми. Свій інтерес увійти в спільне управління національною ГТС висловили Бельгія, Франція, Голландія, Польща, Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія, Греція та Німеччина", — написав він.

Він також зазначив, що вже 21-22 лютого будуть проводитися перші інтерв'ю з тими компаніями, які надіслали свої пропозиції України.

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