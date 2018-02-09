Компанія з Бельгії планує побудувати сонячну електростанцію у Житомирській області

Бельгійська Upgrade Energy має намір побудувати СЕС, проект планують реалізувати протягом двох років

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, бельгійська компанія Upgrade Energy має намір побудувати сонячну електростанцію (СЕС) встановленою потужністю 25-30 МВт у Житомирській області, повідомила прес-служба обласної державної адміністрації (ОДА).

За її даними, проект планують реалізувати протягом двох років. "Виконавцем проекту виступить ТОВ" Іршанський СЕС "(Житомир). На сьогодні вже підписані договори оренди земельних ділянок", — додають в ОДА.

Раніше Upgrade Energy в Україні не працювала.

На сьогодні бенефіціарами ТОВ "Іршанський СЕС" в держреєстрі значаться киянин Олег Грамотенко і естонське пайове товариство "Естонія Енержі Інвест".