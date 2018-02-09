Глобальний фондовий ринок втратив більше 5 трлн доларів через падіння

З 26 січня по 8 лютого включно світовий фондовий ринок втратив близько 6% сукупної капіталізації

За період з 26 січня глобальний фондовий ринок втратив з-за двох хвиль обвалу близько 5,2 трлн доларів, що становить близько 6% сукупної капіталізації. Про це у twitter написав старший аналітик індексів S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт, інформує Мінфін.

Згідно з наданими розрахунками, дані засновані на показниках ринку за період з закриття торгів в США 26 січня по 8 лютого включно.

Також уточнюється, що половина втрат фактично доводиться на фондовий ринок США.

Зокрема, повідомляється, що корекція індексу S&P 500 (відображає вартість акцій 500 найбільших компаній США) вниз на 10,16% з історичного піку 26 січня обійшлась американським компаніям втратою 2,49 трлн доларів капіталізації.

S&P 500 з історичного максимуму, досягнутого 26 січня, впав на 10,6%, тоді як Dow Jones Industrial Average втратив за той же період 10,4%.

За оцінками Bloomberg, капіталізація світового ринку акцій скоротилася з останнього піку (28 січня) більш суттєво — на 5,95 трлн доларів, з 26 січня — на 5,4 трлн доларів.

Значення показника було рекордним 28 січня — 87 трлн 289,96 млрд доларів, а на закриття торгів в США 8 лютого склало близько 81,3 трлн доларів.