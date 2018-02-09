ДФС: Митне оформлення авто за зниженими акцизами зросло в 4,6 разів

За 2017 рік митне оформлення автомобілів зросло до до 69,5 тис. одиниць в порівнянні з 2016 роком

У 2017 році митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами зросло в 4,6 разів до 69,5 тис. одиниць. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Фінанси.ua.

За статистикою ДФС, протягом 2017 року здійснено митне оформлення при ввезенні в Україну 80,5 тис. нових автомобілів, з яких сплачено 15,8 млрд гривень митних платежів.

У 2016 році кількість таких оформлень склала 63 тис. зі сплатою 12,4 млрд гривень митних платежів.

Вживаних автомобілів було оформлено 72,9 тис., з яких за зниженими акцизами — 69,5 тис.

При цьому в 2016 році було оформлено 23,8 тис. уживаних автомобілів, в тому числі за зниженими акцизами — 15,1 тис. штук.

Зазначимо, з 1 серпня 2016 набув чинності закон, який передбачає зниження ставок акцизного податку на вживані легкові автомобілі.

Норма буде діяти до 31 грудня 2018 року.

При цьому знижені ставки акцизного податку не застосовуються, якщо легкові автомобілі мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором по відношенню до України.

Відповідно до закону, ставки акцизного податку встановлено на рівні 0,102 євро за куб. см для автомобілів з об’ємом двигуна не більше ніж 1 000 куб. см; 0,063 євро за куб. см для автомобілів з робочим об’ємом двигуна понад 1 000, але не більше ніж 1 500 куб. см; 0,267 євро за куб. см для автомобілів з об’ємом двигунів понад 1 500 куб. см, але не більше як 2 200 куб см; 0,276 євро за куб. см для автомобілів з об’ємом двигунів понад 2 200 куб. см, але не більше ніж 3 000 куб. см і 2,209 євро для вживаних автомобілів з робочим об’ємом двигунів понад 3 000 куб. см.