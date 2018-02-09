Експорт вітчизняної курятини зріс вдвічі — експерт

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, в січні показники експорту курятини збільшились в два рази

Експорт курятини вітчизняного виробництва зріс майже в два рази. Про це повідомив економічний експерт Павло Мороз, інформує УНН.

Він порівняв показники січня 2018 року проти аналогічних в минулому році.

"У січні 2018 року обсяг експорту курятини вітчизняного виробництва був удвічі більше, ніж в січні 2017 року. Такі ж показники і в грошовому еквіваленті. За даними ФАО, світові ціни на курятину виросли на 25% — це говорить про те, що сьогодні її вигідніше експортувати, ніж пускати на внутрішній ринок", — зазначив експерт.

Він зазначив, що збільшення експорту несе значну користь для держави у вигляді валютної виручки та позиціонуванні на світових ринках, але є й інша сторона медалі — якісна курятини йде за кордон, а дефіцит балансується за рахунок низькосортних аналогів.

"Імпорт курятини в 2018 році теж збільшився майже в два рази", — зазначив експерт.

Щоб не скотитися до статусу імпортозалежної країни і не забезпечувати споживачів курячим м'ясом сумнівної якості, необхідно мотивувати вітчизняного виробника, впевнений П.Мороз.

"Буквально позавчора, прийнятий проект підтримки тваринництва. Будуть задіяні такі потужні державні програми, як компенсація тіла кредиту до 25% на будівництво і реконструкцію комплексів в сферах свинарства, птахівництва і розведення великої рогатої худоби. Другий напрямок — це 30% компенсації вартості вже введених в експлуатацію комплексів, побудованих без залучення кредитів. Великі інвестори України можуть орієнтуватися на ці дві програми", — розповів експерт.

На його переконання, урядова програма повинна допомогти протистояти імпортерам.

"Держава створила умови для розвитку внутрішнього ринку, а буде розвиватися внутрішній ринок, буде перевиробництво, буде і хороший експорт — головне, щоб продукція була якісна. Імпорт який ми почали спостерігати, він повністю повинен змінитися внутрішнім виробництвом", — резюмував П.Мороз.