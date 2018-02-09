За результатами Стокгольмського арбітражу російський газ для "Нафтогазу" буде на 20-50 доларів дешевше

Рішення арбітражу зобов'язує "Нафтогаз" закупити за принципом "бери або плати" у "Газпрому" в 2018 році 4 млрд куб. м газу, ці поставки можуть початися з березня

Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для НАК "Нафтогаз України" на $20-50/тис. куб.м, порівняно зі старою формульної ціною, повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі програми "Факти ICTV", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ціна за зміненим контрактом буде істотно нижче ціни за старою формулою. Зараз різниця становить близько $20. Проте ця сума буде коливатися залежно від сезону. Наприклад, у другому кварталі різниця буде сягати $50. Тому що в теплу пору року ринкові ціни на газ падають. Раніше формула була прив'язана до нафтопродуктів і не відображала ринкові тенденції в Європі", — сказав він.

Ю.Вітренко зазначив, що зараз вартість російського газу для "Нафтогазу", з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу, на $20-30 нижча від вартості "блакитного палива", що закуповується на ринку Німеччини, за рахунок виключення транспортної складової.

За інформацією головного комерційного директора НАК, рішення арбітражу зобов'язує "Нафтогаз" закупити за принципом "бери або плати" у "Газпрому" в 2018 році 4 млрд куб. м газу, ці поставки можуть початися з березня. "Рішення Стокгольмського арбітражу базується на принципі, що ми повинні купувати у російських половину своїх річних потреб в імпорті", — додав Ю.Вітренко.