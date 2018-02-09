НБУ затвердив нового главу ПриватБанку

Нацбанк закінчив перевірку Петра Крумханзла, та затвердила його кандидатуру на посту глави ПриватБанку

Національний банк погодив кандидатуру Петра Крумханзла на посаду голови правління ПриватБанку. Про це розповіли в банку, передає Мінфін.

Майже місяць тому наглядова рада ПриватБанка призначила Крумханзла головою правління та подала відповідні документи на затвердження в Нацбанк. Сьогодні НБУ закінчив перевірку Крумханзла та затвердив його кандидатуру.

Крумханзл раніше працював в провідних банках ЄС. Досвід роботи в Україні у нього також є. Чеський фахівець був членом правління з операційних питань в Райффайзен Банку Аваль.