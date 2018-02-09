ЄБРР виділив 24,7 млн євро ​​кредиту на будівництво СЕС

ЄБРР надав ТОВ "Енергопарк Яворів" кредит на будівництво сонячної електростанції потужністю в 36 мВт в Яворівському районі Львівської області

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ТОВ "Енергопарк Яворів" підписали кредитну угоду для будівництва першої черги сонячної електростанції на суму EUR24,7 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підписання угоди відбулося в четвер у Львові.

Як повідомив журналістам директор ТОВ "Енергопарк Яворів" Максим Козицький, будівництво сонячної електростанції почнеться в Яворівському районі Львівської області в березні поточного року. Її потужність — 36 мВт, загальна вартість — EUR34 млн.

ТОВ "Енергопарк Яворів" входить до групи компаній "ЕкоОптіма", яка розвиває альтернативну енергетику у Львівській області. Зараз побудовані 2 вітрових і 4 сонячних електростанції.