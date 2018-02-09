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Точка зору бізнесу

Пятница, 09 февраля 2018 10:51

Фондові ринки Японії та Китаю також падають

Фондові ринки Японії та Китаю також падають

Вслід за падінням фондового ринку США, китайський та японський фондові біржі також втрачають позиції

На тлі нового падіння фондового ринку США, впали котирування на японській, а потім на китайській фондових біржах, повідомляють Фінанси.ua.

Так, японський індекс Nikkei знизився на 2,32% (508, 24 пункту) і становив 21382,62 пункту.

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 4,05% (132,2 пункта), Hang Seng — на 3,51% (1070,22 пункта).

Так, промисловий індекс Dow Jones, який відображає біржовий курс цінних паперів 30 найбільших американських компаній, обвалився на 4,15%, втративши 1032 пункту.

Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ втратив 3,9% — впавши до 6777,16 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 3,75% — до 2581,08 пункту.

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