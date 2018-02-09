Ціни на еталонні марки нафти падають

Через дані Міненерго США про збільшення видобутку нафти, ціни продовжили своє падіння — Brent подешевшала до 64,34 долара за барель

Ціни на нафту знижуються шосту сесію поспіль, Brent знаходиться на мінімумі за 7 тижнів, інформує Інтерфакс-Україна.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $ 0,47 (0,73%) — до $ 64,34 за барель. У четвер контракти подешевшали на $ 0,7 (1,07%) — до $ 64,81 за барель, найнижчого рівня з 22 грудня.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $ 0,65 (1,06%) — до $ 60,5 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подешевшали на $ 0,64 (1,04%) — до $ 61,15 за барель, мінімуму з 2 січня.

"Тепер очевидно, що ціни на нафту в кінці січня були занадто високими для того, щоб можна було розраховувати на збереження балансу на ринку, — цитує MarketWatch огляд експертів Commerzbank. — Видобуток нафти в США зростає настільки швидко, що знову виникає ризик надлишкових поставок сировини, якщо тільки країни ОПЕК добровільно не відмовляться від своїх часток ринку".

Дані Міненерго США, оприлюднені раніше на цьому тижні, вказали на зростання видобутку нафти в країні до рекордних 10,251 млн барелів на добу (б / д).

При таких обсягах видобутку США "перевершують Саудівську Аравію і виходять на друге місце серед світових виробників нафти після Росії", говорить аналітик Long Leaf Trading Group Скотт Гекас.

Згідно з останнім опитуванням експертів, проведеному S & P Global Platts, видобуток нафти в Саудівській Аравії в січні склав 9,99 млн б / д.