Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Четверг, 08 февраля 2018 17:48

Нацбанк зупинив розміщення короткострокових депозитних сертифікатів

Нацбанк зупинив розміщення короткострокових депозитних сертифікатів

Рішення про призупинку розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів було прийняте через регулярні  розміщення Мінфіном 3-місячні ОВДП

З 12 лютого Національний банк призупиняє розміщення депозитних сертифікатів з терміном погашення 3 місяці з урахуванням повернення Міністерства фінансів на внутрішній ринок короткострокового держборгу, інформують Фінанси.ua.

Регулятор нагадує, що відновив розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів у вересні 2017 року, оскільки на той час Мінфін не здійснював розміщення 3-місячних ОВДП, а терміни угод на міжбанківському кредитному ринку зазвичай не перевищують два тижні, і, як наслідок, формування вартості 3-місячних гривневих ресурсів не відбувалося.

“Це ускладнювало процес ціноутворення для інших інструментів, в тому числі валютних форвардів. Зате, відновлення розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів сприяло формуванню кривої прибутковості і підвищенню ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ”, — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що сьогодні на грошово-кредитному ринку є й інші індикатори вартості 3-місячних гривневих ресурсів і, відповідно, формування кривої прибутковості на відповідному відрізку може відбуватися і без розміщення 3-місячних депсертифікатів НБУ.

“По-перше, Мінфін регулярно розміщує 3-місячні ОВДП. По-друге, зараз в обігу вже знаходиться велика кількість ОВДП з короткими термінами погашення (обсяг таких цінних паперів з терміном погашення до 3 місяців становить 14,4 млрд грн). Відповідно, у учасників ринку достатньо інструментів для торгівлі, і вони регулярно укладають угоди з ОВДП терміном погашення до 3 місяців на вторинному ринку”, — зазначили в НБУ.

Разом з тим Нацбанк не відкидає можливості повернення до розміщення 3-місячних депсертифікатів в разі, якщо ситуація зміниться, і це буде необхідним для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ.

Прочитано 117 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « За 2017 рік торгівля між Україною та Австрією зросла на 17% Ціни на еталонні марки нафти падають »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.