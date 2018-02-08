Нацбанк зупинив розміщення короткострокових депозитних сертифікатів

З 12 лютого Національний банк призупиняє розміщення депозитних сертифікатів з терміном погашення 3 місяці з урахуванням повернення Міністерства фінансів на внутрішній ринок короткострокового держборгу, інформують Фінанси.ua.

Регулятор нагадує, що відновив розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів у вересні 2017 року, оскільки на той час Мінфін не здійснював розміщення 3-місячних ОВДП, а терміни угод на міжбанківському кредитному ринку зазвичай не перевищують два тижні, і, як наслідок, формування вартості 3-місячних гривневих ресурсів не відбувалося.

“Це ускладнювало процес ціноутворення для інших інструментів, в тому числі валютних форвардів. Зате, відновлення розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів сприяло формуванню кривої прибутковості і підвищенню ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ”, — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що сьогодні на грошово-кредитному ринку є й інші індикатори вартості 3-місячних гривневих ресурсів і, відповідно, формування кривої прибутковості на відповідному відрізку може відбуватися і без розміщення 3-місячних депсертифікатів НБУ.

“По-перше, Мінфін регулярно розміщує 3-місячні ОВДП. По-друге, зараз в обігу вже знаходиться велика кількість ОВДП з короткими термінами погашення (обсяг таких цінних паперів з терміном погашення до 3 місяців становить 14,4 млрд грн). Відповідно, у учасників ринку достатньо інструментів для торгівлі, і вони регулярно укладають угоди з ОВДП терміном погашення до 3 місяців на вторинному ринку”, — зазначили в НБУ.

Разом з тим Нацбанк не відкидає можливості повернення до розміщення 3-місячних депсертифікатів в разі, якщо ситуація зміниться, і це буде необхідним для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики НБУ.