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Точка зору бізнесу

Четверг, 08 февраля 2018 17:15

За 2017 рік торгівля між Україною та Австрією зросла на 17%

За 2017 рік торгівля між Україною та Австрією зросла на 17%

8 лютого Президент України перебуває з офіційним візитом у Відні, де проводив прем-конференцію з з президентом Австрії Александером ван дер Белленом

Взаємний товарообіг між Україною та Австрією протягом останнього року зріс на 17%.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Відні, повідомляє Укрінформ.

“За останній рік торгівля між нашими країнами виросла на 17%”, - сказав Порошенко.

Крім того він зауважив, що Австрія займає шосте місце за обсягами інвестицій в Україну.

Водночас Порошенко розповів, що у березні, на коли запланований візит президента Австрії в Київ, буде організовано українсько-австрійський бізнес форум, щоб, за його словами, інвестори на власні очі переконалися у “привабливості бізнес-клімату” в Україні.

Як повідомлялося раніше, Президент Петро Порошенко 8 лютого перебуває з офіційним візитом у Відні. Візит здійснюється на запрошення Федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена.

Крім зустрічі з Ван дер Белленом програмою візиту передбачені переговори з новопризначеним Федеральним канцлером Себастіаном Курцом. Під час зустрічей будуть обговорені питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між державами, розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Заплановано також спільне відвідання главами держав Віденського оперного балу, на який Президента України запрошено як особистого почесного гостя Федерального президента Австрії.

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