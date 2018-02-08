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Точка зору бізнесу

Четверг, 08 февраля 2018 16:35

В цьому місяці планується внести до ВР 3 законопроекти щодо поліпшення бізнес-клімату, — нардеп

В цьому місяці планується внести до ВР 3 законопроекти щодо поліпшення бізнес-клімату, — нардеп

Йдеться про законопроекти про податок на виведений капітал, про створення Бюро фінансової безпеки, а також щодо прозорості роботи митниці, пояснює Ірина Луценко

Протягом лютого до Верховної Ради України внесуть три законопроекти, спрямовані на покращення бізнес-клімату в країні. Про це сьогодні в кулуарах Ради розповіла журналістам представник президента в парламенті, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає РБК-Україна.

За словами Луценко, йдеться про законопроекти про податок на виведений капітал, про створення Бюро фінансової безпеки, а також щодо прозорості роботи митниці.

"Вони будуть представлені найближчим часом. Принаймні, ці три (законопроекти — ред.), сподіваюся, що вони будуть представлені вже в лютому", — заявила Луценко.

Крім того, за її словами, фракція БПП планує запросити на своє засідання міністра соціальної політики Андрія Реву для обговорення законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

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