За січень Україна експортувала електроенергії майже на 22 млн доларів

Як передає ДФС, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, сума коштів, зароблених на експорті, незначно зросла

У січні 2018 року Україна експортувала за кордон електроенергію на $21,585 мільйона, — випливає з даних Державної фіскальної служби (ДФС), повідомляють Фінанси.ua.

За даними відомства, в Угорщину в минулому місяці е/е поставлено на суму $12,799 млн., Польщу — на $4,972 млн, Молдову — на $2,809 млн, інші країни — $1,004 млн.

Таким чином, в грошовому вираженні експорт української електроенергії в першому місяці поточного року незначно зріс порівняно з січнем-2017 ($21,577 млн).

Водночас Україна в минулому місяці імпортувала електроенергію на $0,183 млн (з РФ на $0,181 млн, з Молдови — на $0,001 млн, з Білорусі — на $0,001 млн).