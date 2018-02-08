Компанія Tesla у 2017 році отримала збитки більш ніж на 1,4 млрд доларів

Американський виробник електромобілів і сонячних панелей Tesla Inc. завершив зі збитком четвертий квартал і 2017 рік загалом, проте головний виконавчий директор компанії Ілон Маск дав оптимістичні прогнози на поточний рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Минулий квартал став для Tesla найгіршим в історії. Чистий збиток у жовтні-грудні збільшився до $675 млн, або $4,01 із розрахунку на акцію, порівняно з $121 млн, або 78 центів на акцію, за аналогічний період роком раніше. Скоригований збиток (без урахування разових витрат) зріс до $3,04 на акцію із 69 центів.

Виручка піднялася до $3,288 млрд проти $2,284 млрд у четвертому кварталі 2016 року.

Аналітики, опитані FactSet, у середньому прогнозували скоригований збиток на рівні $3,11 на акцію за виручки в $3,297 млрд.

За підсумками 2017 року збиток Tesla перевищив $1,4 млрд, при цьому багато прогнозів І.Маска не справдилися, зазначає MarketWatch.

Проте він представив ще сміливіші очікування на поточний рік.

"2018 рік, ймовірно, буде для нас дуже великим роком", — сказав голова Tesla під час телефонної конференції. Раніше в листі акціонерам він описав його як "рік перетворень".

"В якийсь момент у 2018 році ми плануємо почати генерувати квартальний прибуток на стабільній основі, випускаючи по 5 тис. Model 3 на тиждень, і я оптимістичний у тому, що ми будемо прибутковими за GAAP", — сказав І.Маск.

Tesla прогнозує також, що темпи зростання виручки в 2018 році будуть значнішими за торішні, коли вони перевершили 52%. Постачання Model S та Model X цього року становитимуть 100 тис., що практично відповідає рівню 2017 року (проте минулого року нова Model 3 лише з'явилася на ринку).

Компанія чекає на збільшення продажів акумуляторів утричі, а також незначного підвищення капвитрат із $3,4 млрд у 2017 році.

Котирування акцій Tesla на електронних торгах у середу знизилися на 0,4% після публікації звітності. Капіталізація компанії нині становить близько $56,4 млрд порівняно з $59,5 млрд у General Motors.