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Точка зору бізнесу

Четверг, 08 февраля 2018 12:35

Стимулюючі тарифи зможуть збільшити привабливість обленерго в плані приватизації — ЄБРР

Стимулюючі тарифи зможуть збільшити привабливість обленерго в плані приватизації — ЄБРР

Енергопостачальні компанії Чернігівобленерго, Львівобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Вінницяобленерго планують перейти на RAB-регулювання з 1 квітня 2018 року

Запровадження в Україні стимулюючих тарифів – так званого RAB-регулювання – дозволить підвищити привабливість держпакетів акцій обленерго, запланованих до приватизації у 2018 році. Таку думку висловила заступник директора представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марина Петров, повідомляє НВ-Бізнес з посиланням на портал Енергореформа.

"RAB-регулювання однозначно є прогресивною методикою встановлення тарифу і, більш того, в межах приватизації активів в енергетичному секторі ми завжди підтримували ідею, що RAB-регулювання зробить ці активи більш привабливими", — зазначила представник ЄБРР.

Разом з тим Марина Петров зазначила, що це обов'язкова, але не єдина умова для проведення успішної приватизації енергоактивів. Серед інших умов — правильна організація конкурсу та відкритий діалог з інвесторами.

На питання про оцінку методики RAB-регулювання, запропонованої НКРЕКУ, Марина Петров помітила, що в світі існують різні підходи як до ставок норми дохідності, так і до оцінки активів енергокомпаній.

"Стратегічно перехід на RAB-регулювання однозначно потрібне, але через те, що не було приділено достатньо уваги популяризації цього підходу до встановлення тарифів на стадії його підготовки, виникає недовіра і дискусії вже після схвалення нової методології" — сказала Петров.

Представник ЄБРР висловила занепокоєння тим фактом, що низка компаній можуть бути не готові до швидкого переходу на стимулююче регулювання через відсутність розроблених інвестиційних проектів і неготовність освоювати великі обсяги коштів, які будуть надходити від тарифу.

"Не є секретом, що протягом довгих років в енергетичний сектор вкладалося недостатньо коштів і у багатьох на сьогодні  відсутні якісно підготовлені інвестиційні програми", — пояснила Петров.

Як повідомлялося, енергопостачальні компанії Чернігівобленерго, Львівобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Вінницяобленерго планують перейти на стимулююче регулювання (RAB-регулювання) з 1 квітня 2018 року. Також державна Укренерго планує перейти на стимулююче тарифоутворення з 2019 року.

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