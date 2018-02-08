За січень 2018 р. Україна імпортувала в 1,8 рази більше вугілля

В січні імпорт кам'яного та антрацитового вугілля сягнув 2 млн 250,115 тис. тонн., що на 1 млн 1,011 тис. тонн більше, ніж імпортовано за аналогічний період минулого року

Україна в січні 2018 року збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) у 1,8 рази (на 1 млн 1,011 тис. тонн) порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 2 млн 250,115 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Державної фіскальної служби, вугілля імпортовано на суму $281,161 млн, що на 64,5% більше, ніж у січні-2017 ($170,897 млн).

Зокрема, з РФ надійшло вугілля на $170,579 млн (частка в імпорті 60,67%), з США — на $ 91,017 млн (32,37%), з Канади — на $13,1 млн (4,66%), з інших країн — на $6,465 млн (2,3%).

При цьому Україна в січні-2018 році експортувала 43,316 тис. тонн вугілля кам'яного та антрациту на $7,798 млн, зокрема до РФ — на $4,597 млн, Словаччини — на $3,201 млн.

Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала вугілля і антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а експортувала — на $775,109 млн, 2012 — на $2 млрд 637,028 млн і $609,392 млн, у 2013 — на $1 млрд 973,751 млн і $737,009 млн, у 2014 — на $1 млрд 773,195 млн і $521,017 млн, у 2015 — на $1 млрд 632,478 млн і $53,651 млн, у 2016 — на $1 млрд 467,091 млн і $44,762 млн, у 2017 — на $2 млрд 744,062 млн і $105,494 млн.