Bitcoin відвойовує позиції

Курс криптовалюти Bitcoin піднявся вище 8 тисяч доларів після різкого падіння. Про це свідчать дані CoinDesk, передає Сьогодні.

Так, курс Bitcoin о 9:13 за київським часом підвищився до 8 134 доларів. Сьогоднішній пік був досягнутий приблизно о 7:30 за київським часом — 8 233 долари. При цьому після падіння курс встиг піково піднятися до 8 582 доларів за "монету" увечері 7 лютого. Останній раз на цих рівнях Bitcoin торгувався 4 лютого на шляху до двомісячного "дна".

За добу вартість біткоіну підвищилася більш ніж на 7%. Решта криптовалют також демонструють зростання — на 1-9%. Капіталізація криптовалютного ринку становить 381 млрд доларів. На частку Bitcoin доводиться 35,7% ринку.

Деякі експерти вважають, що Bitcoin остаточно минув "дно" падіння і повернувся до стійкого зростання.

“Різке зростання Bitcoin пояснюється обережно-оптимістичним тоном Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісією з торгівлі ф’ючерсами. Інвестори, схоже, приділили увагу тому факту, що у Комісії бачать потенціал у технології блокчейн”, — відзначає аналітик CoinDesk Омкар Годбол.

Недавній обвал біткоїна, як пояснювали фахівці, був спровокований рішеннями великих банків по всьому світу, які обмежують доступ до купівлі криптовалюти. Наприклад, минулого тижня американські фінансові холдинги Bank of America, Citigroup і JPMorgan Chase почали відхиляти платежі з купівлі криптовалют, які здійснюються за допомогою кредитних карток. З 5 лютого таке ж рішення ухвалила британська банківська група Lloyds Banking Group. Слідом за Lloyds до кредитних організацій, що заборонили своїм клієнтам купувати біткоїни та іншу криптовалюту за кредитними картками, приєднався британський банк Virgin Money.