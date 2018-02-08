Німеччина спільно з Україною розпочали модернізацію важливого об'єкта ГТС

За інформацією НВ-Бізнес, НАК Нафтогаз України та Укртрансгаз в рамках масштабної модернізації газотранспортної системи (ГТС) України почали оновлення важливого об'єкта — однієї з найбільших компресорних станцій Бар.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу та Укртрансгазу.

"На одному із ключових вузлів української ГТС, що забезпечує транзит газу до країн ЄС, Укртрансгаз переходить до активної фази реконструкції — обладнання уже на майданчику, розпочинаємо етап будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт", — йдеться в повідомленні.

Німецька компанія Ferrostaal Industrieanlagen встановить обладнання General Electric, проект співфінансує Deutsche Bank за підтримки німецького уряду.

Обладнання вже завезене, необхідно лише погодження наступного етапу урядом. Міненерговугілля закликало негайно погодити дату.

Вартість проекту понад €79 млн, з яких €53,6 млн — кредит, наданий німецьким Deutsche Bank AG, а близько €26 млн — власні кошти Укртрасгазу.

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель висловив підтримку від свого уряду щодо прагнення України більше інтегруватися до европейської спільноти і співпрацювати з європейсткими операторами ГТС: "Цей проект співпраці в енергетичному секторі має велику стратегічну важливість для наших двох краін. І я сподіваюсь, що пілотний проект з реконструкцї КС Бар інтенсифікує нашу співпрацю в майбутньому".

Протягом найближчих років Нафтогаз планує модернізувати 5 компресорних станцій. Загальна вартість цього проекту оцінюється у $220 млн.