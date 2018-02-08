Нафта продовжує втрачати в ціні

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися в четвер на даних про зростання видобутку в США до рекордних рівнів, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на Dow Jones.

За підсумками торгів в середу падіння вартості WTI було максимальним в поточному році, за даними FactSet.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,19 (0,29%) — до $ 65,32 за барель. На торгах в попередній день їх ціна знизилася на $ 1,35 (2,02%) і становила $ 65,51 за барель — найнижчий рівень з 22 грудня.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень вранці в четвер зменшилася на $ 0,26 (0,42%) — до $ 61,53 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна впала на $ 1,6 (2,52%) і становила $ 61,79 за барель, що є мінімумом з 8 січня.

В Citigroup прогнозують, що виробництво нафти в США може перевершити 11 млн барелів на добу до кінця літа, тобто раніше урядового прогнозу, який передбачає досягнення цього обсягу в листопаді.

"Видобуток нафти в США продовжить досягати нових рекордів протягом 2018 року", — відзначають експерти банку.

Згідно з оцінками Управління за інформацією в галузі енергетики (EIA) Міненерго США, опублікованими напередодні, видобуток нафти в США в поточному році складе в середньому 10,59 млн барелів на добу (б / д), в 2019 році — 11,18 млн б / с. Обидва показники покращились на 3,1% в порівнянні з попереднім прогнозом.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 2 лютого, зросли на 1,9 млн барелів — до 420,25 млн барелів. Резерви бензину збільшилися на 3,41 млн барелів, дистилятів — на 3,93 млн барелів, повідомило в середу міністерство енергетики США.

Аналітики, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозували збільшення запасів нафти за минулий тиждень на 2,8 млн барелів, бензину — на 200 тис. барелів, але при цьому зниження на 800 тис. барелів для дистилятів.

Запаси нафти в Кушинга, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, зменшилися за тиждень на 711 тис. барелів.

Видобуток нафти в США за підсумками тижня зріс на 3% — до 10,251 млн барелів на добу (б / д), нового рекорду для щотижневих даних.