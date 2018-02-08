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Четверг, 08 февраля 2018 09:32

Експерти МВФ планують відвідати Україну 12-16 лютого

Експерти МВФ планують відвідати Україну 12-16 лютого

Експертна група Міжнародного валютного фонду зустрінеться з представниками влади для проведення технічних обговорень

Група експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну 12-16 лютого, передають Фінанси.ua.

Про це йдеться в повідомленні фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана.

“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень з представниками влади України”, — заявив він.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в ході брифінгу 24 січня в Давосі (Швейцарія) повідомила, що фонд готовий продовжувати підтримку України у впровадженні реформ і закликає їх прискорити.

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