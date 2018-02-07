НБУ пропонує створити новий законопроект про регулювання криптовалюти

Емал Бахтарі нагадує, що існуючі законопроекти недосконалі, і до них дуже багато зауважень з боку фінрегуляторів

Як інформує Фінанси.ua, Національний банк України виступає за якнайшвидше створення спільної робочої групи з регуляторами і учасниками ринку для розробки нового законопроекту, який би врегулював питання криптовалют в Україні.

Про це повідомив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі.

“Ми хочемо разом підготувати документ, який буде напрацюванням робочої групи, де будуть і ключові державні інститути, які в цьому повинні бути задіяні, і учасники ринку, бо вони краще знають цю технологію і те, як визначити ті чи інші явища… ми будемо робити спільний документ і будемо намагатися, щоб він все ж був прийнятий”, — сказав Бахтарі.

Він нагадав, що законопроекти, які зараз є в парламенті, вони недосконалі, і до них дуже багато зауважень з боку фінрегуляторів. І пропозиція НБУ полягає в написанні нового документа.

“Потрібен новий документ, в якому буде чітко визначено статус того ж майнінгу, тих же криптовалют, віртуальних валют в цілому, ICO і технологій блокчейн”, — підкреслив Бахтарі.

За словами керівника департаменту відкритих ринків НБУ, введення технології блокчейн, смарт-контрактів — це речі, “яким не потрібно заважати, а потрібно навпаки підтримувати”. І той факт, що в законодавчому полі немає для них визначення, створює нечіткість, яку потрібно подолати.

На думку представника НБУ, це потрібно зробити “якомога швидше, невідкладно”, щоб ніхто не звинувачував регулятор в тому, що він затягує процес.