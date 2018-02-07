"Нафтогаз" прогнозує завершення опалювального сезону із запасами у ПСГ 8-9 млрд куб. м

"Нафтогаз України" уточнює, що з лютого місяця поставками газу до України займаються виключно приватні компанії

НАК "Нафтогаз України" планує вийти з опалювального сезону 2017-2018 років із запасами природного газу в підземних сховищах (ПСГ) 8-9 млрд куб. м, повідомив глава компанії Андрій Коболєв журналистам в среду, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо погода буде такою, як ми очікуємо, то ми вийдемо в проміжку між 8 і 9 млрд куб. м газу в ПСГ", — сказав він.

Глава НАК уточнив, що з лютого компанія повністю припинила імпорт природного газу, і наразі поставками газу до України займаються виключно приватні компанії.

"Ми такої потреби не бачимо, у нас є достатні запаси, які ми купували ще влітку за хорошою ціною", — пояснив А.Коболєв.

Як повідомлялося, Україна з початку лютого 2018 року знизила імпорт природного газу удвічі порівняно з січнем, а з боку Словаччини — втричі, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

Якщо протягом січня середньодобовий імпорт з Європи становив 25,856 млн куб. м, то 1-3 лютого він знизився до 12,513 млн куб. м. Зокрема, імпорт газу з боку Словаччини знизився втричі — з 19,248 млн куб. м/добу в січні до 6,313 млн куб. м/добу за перші три дні лютого.

Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) порівняно з 2016 роком — до 14 млрд 50,1 млн куб. м. У січні 2018 року імпорт газу Україною скоротився на 44,8% (на 651,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2017 року — до 801,5 млн куб. м.