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Среда, 07 февраля 2018 16:20

Українці стали більше цікавитись електромобілями

Українці стали більше цікавитись електромобілями

Попит на електромобілі зростає, найпопулярнішими електрокарами в Україні стали  Nissan Leaf, BMW i3, та Tesla Model S

В Україні за підсумками січня 2018 року зареєстрували 188 електромобілів, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили у прес-службі асоціації Укравтопром, передає Корреспондент.net.

Зазначається, що старі автомобілі становлять 86% від кількості зареєстрованих.

Так, більше половини електромобілів у січні було зареєстровано в Києві (46 шт.), Одеській (32 шт.) та Харківській (20 шт.) областях.

Зазначається, що найбільш популярним електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf. У січні власниками цієї моделі стали 124 особи. Однак січневий показник Nissan Leaf порівняно із 2017 роком упав на 14%.

Друге місце займає електромобіль BMW i3. В активі у цієї моделі 19 первинних реєстрацій за місяць, що у п'ять разів більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Популярністю також користувалася марка Tesla Model S, яку вибрали 10 автомобілістів проти 2 у 2017 році.

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