Інвестори з Бельгії планують побудувати СЕС в Житомирській області

Бельгійська компанія Upgrade Energy займається проектуванням, технологічною та фінансовою підтримкою проектів з відновлюваної енергетики

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю з бельгійською компанією Upgrade Energy, яка має намір побудувати потужну сонячну електростанцію на території області. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, інформують Фінанси.ua.

Сонячна електростанція створить до 45 робочих місць. Проектна потужність сонячної електростанції, яку побудують — 25-30 МВт. Очікуваний обсяг інвестицій, які будуть залучені — 21-24 млн євро.

В даний час укладені договори оренди земельних ділянок. Проект планують реалізувати протягом наступних 2 років.