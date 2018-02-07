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Среда, 07 февраля 2018 15:23

В разі купівлі вітчизняної сільгосптехніки аграріям повернуть 25% вартості — Гройсман

В разі купівлі вітчизняної сільгосптехніки аграріям повернуть 25% вартості — Гройсман

Програма підтримки виробництва вітчизняної сільгосптехніки  передбачає виділення аграріям 1 млрд гривень на компенсації вартості 

Уряд виділяє 1 млрд гривень на компенсацію аграріям 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні запускають програму підтримки виробництва вітчизняної сільгосптехніки.

"Ми продовжуємо програму підтримки виробництва в країні вітчизняної сільгосптехніки, і в цьому році вже направляємо на ці цілі 1 млрд гривень", — сказав він.

Таким чином, за його словами, Кабмін має намір компенсувати 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки.

"Будемо компенсувати 25% техніки тим, хто її купує. Фактично очікуємо зростання виробництва української сільгосптехніки, яка досить конкурентна", — заявив Гройсман.

 

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