В разі купівлі вітчизняної сільгосптехніки аграріям повернуть 25% вартості — Гройсман

Уряд виділяє 1 млрд гривень на компенсацію аграріям 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні запускають програму підтримки виробництва вітчизняної сільгосптехніки.

"Ми продовжуємо програму підтримки виробництва в країні вітчизняної сільгосптехніки, і в цьому році вже направляємо на ці цілі 1 млрд гривень", — сказав він.

Таким чином, за його словами, Кабмін має намір компенсувати 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки.

"Будемо компенсувати 25% техніки тим, хто її купує. Фактично очікуємо зростання виробництва української сільгосптехніки, яка досить конкурентна", — заявив Гройсман.