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Среда, 07 февраля 2018 14:49

Кабмін створить Раду з питань інтелектуальної власності

Кабмін створить Раду з питань інтелектуальної власності

 Рада з питань інтелектуальної власності стане майданчиком для формування і координації політики у сфері захисту інтелектуальної власності

Як інформує Інтерфакс-Україна, Кабінет Міністрів за ініціативою Мінекономрозвитку вирішив створити Раду з питань інтелектуальної власності під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, яка здійснюватиме координацію процесів щодо функціонування та розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

"Створення Ради є черговим важливим кроком до розбудови системи інтелектуальної власності в Україні, що є важливим пріоритетом роботи уряду. Це також відповідає зобов’язанням України в рамках міжнародних угод, які є частиною світової системи охорони прав інтелектуальної власності", — наводить МЕРТ слова С.Кубіва.

Згідно з повідомленням, Рада діятиме як тимчасовий дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Основними її завданнями є: координація взаємодії органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, а також розробка пропозицій щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції України в міжнародний і європейський інтелектуальний простір.

Планується, що Рада з питань інтелектуальної власності стане майданчиком для формування і координації політики у сфері захисту інтелектуальної власності, що сприятиме ефективності реформи захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

До складу Ради ввійдуть 30 осіб, зокрема: керівники центральних органів виконавчої влади, силових структур, представники законодавчої та судової влади, керівники підприємств і громадських організацій.

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