Мінфін залучив ОВДП на 5,2 мільярда

Міністерство фінансів на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,24 мільярда гривень. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів, інформує Економічна Правда.

До розміщення пропонувалися винятково гривневі цінні папери терміном обігу від 77 днів до трьох років.

При цьому Мінфін відмовився задовольнити подані заявки на дво- і трирічні ОВДП на загальну суму 333 млн грн під 16,5%.

Всі кошти були залучені від продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 259 і 336 днів із середньозваженою дохідністю 16,5%, 16,5%, 16,48% і 16,4% річних відповідно.