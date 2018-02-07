Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Среда, 07 февраля 2018 14:24

Мінфін залучив ОВДП на 5,2 мільярда

Мінфін залучив ОВДП на 5,2 мільярда

Міністерство продало облігації внутрішньої державної позики термінами обігу 77-336 днів, з  середньозваженою дохідністю 16,5% річних 

Міністерство фінансів на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,24 мільярда гривень. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів, інформує Економічна Правда.

До розміщення пропонувалися винятково гривневі цінні папери терміном обігу від 77 днів до трьох років.

При цьому Мінфін відмовився задовольнити подані заявки на дво- і трирічні ОВДП на загальну суму 333 млн грн під 16,5%.

Всі кошти були залучені від продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 259 і 336 днів із середньозваженою дохідністю 16,5%, 16,5%, 16,48% і 16,4% річних відповідно.

Прочитано 40 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Кабмін ухвалив механізм надання розстрочки ПДВ при імпорті обладнання на 24 місяці Кабмін створить Раду з питань інтелектуальної власності »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.