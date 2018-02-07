Кабмін ухвалив механізм надання розстрочки ПДВ при імпорті обладнання на 24 місяці

Надання дворічної розстрочки ПДВ при імпорті має збільшити продуктивність праці, прибутковість, а також створити нові робочі місця

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість на 24 місяці під час ввезення на митну територію України обладнання для власого виробництва. Таке рішення було сьогодні ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.

"Ми пропонуємо стимулювати завезення сучасного обладання для оновлення основних фондів українських підприємств шляхом надання розстрочки на сплату ПДВ на термін до 24 місяців", — представив проект рішення міністр фінансів України Олександр Данилюк.

На його думку, це дозволить збільшити продуктивність праці, прибутковість, а також створити нові робочі місця.

Водночас, керівник Державної регуляторноі служби Ксенія Ляпіна наголосила, що потрібно передбачити прозорий механізм такого процесу. Тому проект рішення потрібно схвалити з доопрацюванням з включенням роботодавців.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення протягом кількох днів доопрацювати це рішення, щоб він зміг його підписати у п'ятницю.