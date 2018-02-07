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Точка зору бізнесу

Среда, 07 февраля 2018 12:37

"Антонов" збільшив чистий прибуток у 1,6 рази

&quot;Антонов&quot; збільшив чистий прибуток у 1,6 рази

За 2017 рік ДП"Антонов"  отримав 5,9 млрд грн чистого прибутку, що у 1,6 разів більше за показники 2016

ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", продовжує нарощувати чистий дохід від реалізації продукції. Починаючи з 2015 року підприємство нарощує свою прибутковість, збільшивши її в 4 рази. Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром", повідомляє Укрінформ.

"ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", продовжує нарощувати чистий дохід від реалізації продукції. У 2017 році цей показник, у відповідності до оперативних даних, становив 5,9 млрд грн, що у 1,6 рази більше ніж у 2016 році. "Антонов" також збільшив чистий прибуток, який у 2017 році становив 180 млн грн. Починаючи з 2015, від початку входження до складу "Укроборонпрому", лідер авіаційного кластеру нарощує свою прибутковість, збільшивши її в 4 рази", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота підприємства, на якому зараз працюють більше 10 тисяч фахівців, дозволила збагатити бюджети всіх рівнів на 562 млн грн у минулому році. Водночас середня заробітна плата на ДП "Антонов" складає 9 034 грн, збільшившись на 26%, у порівнянні з 2015 роком. 

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