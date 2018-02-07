Закон про кредитний реєстр НБУ прийнято

Головна мета законопроекту полягає в доступності та прозорості банківського та кредитного ринку, що досягається завдяки тому, що банківську таємницю Нацбанк із кредитного реєстру матиме право передавати іншому банку

Верховна Рада у вівторок за підсумками повторного другого читання ухвалила закон про створення і впровадження кредитного реєстру Національного банку України (НБУ) та вдосконалення процесів управління кредитними реєстрами банків (№7114-д), що є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом. Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", за законопроект проголосували 226 народних депутатів.

Закон передбачає, що НБУ зможе створити централізований кредитний реєстр за кредитами, заборгованість за якими становить понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.

Банки з 1 квітня 2018 року (Фонд гарантування вкладів фізосіб — з 1 липня 2018 року) будуть зобов’язані надавати інформацію до такого реєстру. Згодом на них також покладається обов'язок повідомляти клієнту про таке передання, який, у свою чергу, отримає право доступу до інформації про себе в кредитному реєстрі та право вимагати внесення змін до неї в разі незгоди з її змістом.

Щодо Нацбанку, то залежно від обсягу заборгованості позичальника перед банком він повинен буде безкоштовно надавати банкам інформацію з кредитного реєстру. Передбачається, що банки повинні будуть враховувати цю інформацію при оцінці клієнта з 2019 року.

У пояснювальній записці до законопроекту наводяться дані НБУ станом на вересень 2017 року: до проблемних кредитів корпоративного сектора належать 174 млрд грн кредитів ПриватБанку, 3,8 млрд грн — кредитів пов'язаних із банками осіб, 254,8 млрд грн — кредитів іншим юридичним особам (з них 82% — кредити, видані 20 групам компаній).

Під час голосування депутат фракції "Блок Петра Порошенка", заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, який представляв документ, повідомив, що під час підготовки до повторного другого читання було враховано 48 із 73 поправок.

"Суть законопроекту полягає в тому, що для того, щоб банківський ринок, кредитний ринок був доступніший, прозоріший, банківську таємницю Нацбанк із кредитного реєстру, який наразі створюється, матиме право передавати іншому банку. Для того, щоб не ламати бізнес кредитних бюро (за кредитами із заборгованістю), до 100 мінімальних заробітних плат обмежили передання інформації у вигляді комерційної таємниці від одного банку іншому", зазначив Р.Демчак.