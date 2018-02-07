Open Budget Index: Україна посіла 39 місце серед 115 країн

У міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Index Україна піднялася на 18 позицій, та зайняла 39 місце

Україна посіла тридцять дев'яте місце серед 115 країн у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Index згідно з критеріями найбільшої міжнародної мережі дослідників бюджетної прозорості International Budget Partnership. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, за результатами Індексу бюджетної прозорості 2017 року, Україна набрала 54 бали зі 100. Це більше, ніж середній рівень бюджетної прозорості по всьому світу, який складає 43 із 100. Згідно з дослідженням, наша країна підвищила свій рейтинг на 18 позицій, або на 14%. Наприклад, в 2015 році Україна набрала 46 балів з 100.

Open Budget Index — єдиний у світі рейтинг бюджетної прозорості, який за єдиною методологією аналізує бюджети 115 країн і складається незалежними експертами раз на 2 роки.