Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Среда, 07 февраля 2018 10:17

Bitcoin відновлює позиції після падіння напередодні

Bitcoin відновлює позиції після падіння напередодні

Найбільша за капіталізацією криптовалюта за добу подорожчала на 19,32%

Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала на 19,32% до 7,420 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Фінанси.ua.

При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на середу становить 125,0 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години склав 11,5 млрд доларів.

Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum з капіталізацією в 72,8 млрд доларів.

Відзначається, що в цілому вже отримано 16,850 млн монет Bitcoin.

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.

Прочитано 44 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Програма "Горизонт 2020:"Україна отримає 17 млн євро від ЄС Ціни на нафту різносторонньо коливаються »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.