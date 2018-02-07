Bitcoin відновлює позиції після падіння напередодні

Найбільша за капіталізацією криптовалюта за добу подорожчала на 19,32%

Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала на 19,32% до 7,420 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Фінанси.ua.

При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на середу становить 125,0 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години склав 11,5 млрд доларів.

Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum з капіталізацією в 72,8 млрд доларів.

Відзначається, що в цілому вже отримано 16,850 млн монет Bitcoin.

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.