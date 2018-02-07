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Среда, 07 февраля 2018 09:45

Програма "Горизонт 2020:"Україна отримає 17 млн євро від ЄС

Програма &quot;Горизонт 2020:&quot;Україна отримає 17 млн євро від ЄС

Згідно з програмою,  на підтримку науки та інновацій в Україні, Євросоюз виділить більш ніж 17 млн євро

У рамках програми Європейського Союзу "Горизонт 2020" 83 українські організації, зокрема виші, дослідні установи та представники приватного сектора, отримають EUR17,23 млн на реалізацію своїх проектів, інформує Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сторінці у Facebook представництва ЄС в Україні, загалом 505 організацій з України взяли участь у підготовці 915 заявок на суму EUR312,81 млн.

Отже, наголошують у ЄС, Україна посідає шосте місце серед усіх асоційованих країн програми ЄС "Горизонт 2020" і за кількістю учасників, і за сумою отриманого фінансування.

"Потенціал України значно більший. Для його реалізації вона має продовжити реформи зі створення більш сприятливого середовища для посилення співпраці українських наукових і виробничих установ з їхніми партнерами в ЄС, а також з іншими країнами-учасницями програми "Горизонт 2020", — зазначили в представництві.

У березні 2015 року Україна стала асоційованим членом програми ЄС "Горизонт 2020". Відтоді українські організації отримали можливість брати участь у програмі на тих самих умовах, що і країни — члени ЄС та інші асоційовані члени "Горизонт 2020".

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