Детінізація ринку брухту усуне корупцію і забезпечить промислове зростання, – експерт

Таку думку в ефірі телеканалу "112" висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє 24 Канал.

"Ми спільно з ломозаготівельниками зареєстрували законопроект, який дозволить навести порядок у галузі. Це один з 35 законопроектів, які прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав серед тих, які дозволять збільшити промислове виробництво в країні", – сказав експерт. За його словами, дана законодавча ініціатива забиратиме зайві повноваження у низового рівня чиновників, наприклад, міліціонерів, які займалися відвертими поборами з заготівлі брухту.

Це дасть можливість підприємствам легально заготовляти сировину. Тільки один законопроект може дати додаткові тонни сталі і забезпечить кілька відсотків зростання промвиробництва в Україні,

– зазначив А. Каленков.

На думку експерта, зараз ринок брухту надмірно зарегульований, що створює можливості для корупції, яка спотворює ринок і приводить до падіння ломосбора в Україні.

"Зайва регуляція – це не додатковий контроль. Коли контролюючий орган або міліціонер бере хабарі, то йому все одно, що несуть на ломозаготовки: люки, дроти і т.д. Тому коли ми говоримо про дерегуляцію, то це збільшення контролю за заготівельниками брухту", – підкреслив глава "Укрметаллургпрому". Раніше повідомлялося, законопроект №7497 передбачає 5 основних нововведень, які дозволять збільшити надходження до бюджету від ломозаготовки в 20 разів.