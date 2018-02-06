“Укрзалізниця” продасть списане майно на суму близько 2 млрд гривень

В.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов пояснює, що зважаючи на велику потребу “Укрзалізниці” в оновленні рухомого складу ці кошти будуть дуже потрібні

У ДП “Укрзалізниця” планують отримати 2 млрд грн від продажу списаного майна. Про це повідомив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

“Укрзалізниця — один із найбільших розпорядників майна в Україні. Є багато майна, яке ми плануємо списати, продати, здати в оренду. У нас є 10 тисяч вантажних вагонів, котрі підлягають списанню. Ми плануємо виставляти ці лоти на продаж через ProZorroПродажі. Від продажу та списання майна плануємо отримати 2 млрд грн у 2018 році”, — зазначив Кравцов.

Як уточнив він, зважаючи на велику потребу “Укрзалізниці” в оновленні рухомого складу ці кошти для компанії дуже потрібні.

За словами Кравцова, “Укразалізниця” також має масив площ, які можна здавати в оренду.

“Важливо, щоб ми отримали максимальний ефект від здачі їх в оренду. Минулого року ми отримали від здачі в оренду близько 100-150 млн грн, цього року хочемо подвоїти цей показник”, — підкреслив він.