На аукціоні у вівторок Нацбанк прибдав 44,2 млн доларів за курсом до 27,44 грн/долар

На черговому валютному аукціоні НБУ було подано 26 заявок за курсом від 27,237 грн/$1 до 27,6276 грн/$1

Національний банк України (НБУ) під час аукціону з купівлі валюти у вівторок задовольнив 10 заявок на загальну суму $44,2 млн за курсом до 27,44 грн/$1, повідомляється на веб-сайті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, на аукціон обсягом до $50 млн було подано 26 заявок на $88,5 млн за курсом від 27,237 грн/$1 до 27,6276 грн/$1. Курс відсікання було встановлено на рівні 27,44 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,4326 грн/$1.

Національний банк України (НБУ) 31 січня під час першого аукціону з купівлі до $30 млн задовольнив одну заявку на відповідну суму за курсом 27,8278 грн/$1. На аукціон було подано 44 заявки на $105,6 млн за курсом від 27,8278 грн/$1 до 28,865 грн/$1.

НБУ під час другого аукціону з купівлі валюти цього самого дня задовольнив 14 заявок на загальну суму $43,9 млн за курсом до 27,83 грн/$1. На аукціон обсягом до $100 млн було подано 17 заявок на $46,5 млн за курсом від 27,815 грн/$1 до 28,82 грн/$1. Курс відсікання було встановлено на рівні 27,83 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,82 грн/$1.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок на 14:30 к. ч. зміцнився до 27,4632грн/$1 з 27,7424 грн/$1 у фінальній частині торгів у понеділок. Торговельний оборот на зазначений час становив $532,58 млн.