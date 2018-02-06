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Вторник, 06 февраля 2018 16:19

Ми можемо отримати від приватизації 22,5 млрд гривень — Нефьодов

Ми можемо отримати від приватизації 22,5 млрд гривень — Нефьодов

Мінекономрозвитку повідомляє, що зазначені в бюджеті 2018 року доходи від приватизації на рівні 22,5 млрд грн можливо досягти

Держава планує отримати у 2018 році від приватизації 22,5 млрд грн. Про це повідомив після прес-конференції перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

“В бюджеті 2018 року доходи від приватизації заплановані в сумі 22,5 млрд грн. Виконати цю цифру, зрозуміло, буде не легко, оскільки за минулі 5 років, в цілому, від приватизації отримано трохи менше 6 млрд грн”, — зазначив він.

Водночас, за словами Нефьодова, хоча ця цифра і є досить амбітною, але досягти її можливо.

“Для цього треба змінити механізм приватизації, що передбачено законом № 7066 "Про приватизацію", який президент, сподіваємось, підпише цього місяця”, — уточнив перший заступник глави Мінекономрозвитку.

Як додав він, цього року треба активно попрацювати по великих об’єктах, більшість із яких знаходяться у складному стані.

“Сподіваємось, що нам тут допоможуть інвестиційні радники, а по відносно малим об’єктам працюватиме система ProZorroПродажі, яка може суттєво допомогти державному бюджету. Зокрема, лише за січень 2018 року, ми продали різних об’єктів майже на 1,2 млрд грн”, — додав Нефьодов.

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