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Точка зору бізнесу

Вторник, 06 февраля 2018 15:51

Кубів: Індійські інвестори також зможуть взяти участь у приватизації

Кубів: Індійські інвестори також зможуть взяти участь у приватизації

За результатами шостого засідання міжурядової комісії Україна-Індія також є перспективи у залученні Індії до переговорів з організації мультимодальних вантажних перевезень Азія — ЄС через Україну

Як передає Укрінформ, Україна має намір залучити індійських інвесторів до малої та великої приватизації.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів у Facebook за результатами шостого засідання міжурядової комісії Україна-Індія з торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва. 

"У перспективі співпраці такі напрямки: залучення індійських інвесторів до малої та великої приватизації в Україні, де тепер є нове прогресивне законодавство; залучення Індії до переговорів з організації мультимодальних вантажних перевезень Азія — ЄС через Україну, участь інвесторів з Індії в українських проектах "зеленої" енергетики; співпраця у сферах розвитку інновацій, ІТ та цифрової економіки", — написав він.

За словами Кубіва, йшлося також про залучення українських фахівців до будівництва енергоблоків та реакторів на АЕС в Індії, модернізації промислового обладнання індійських підприємств машинобудівної та металургійної галузей, шахт глибокого підземного видобутку вугілля.

Крім того, учасники засідання обговорили продовження зйомок боллівудських фільмів на українських локаціях та інші спільні освітні, культурні проекти, туризм та багато іншого.

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