Ринок криптовалют зазнав різкий обвал

Курси найпопулярніших криптовалют стрімко опустились — біткоїн опустився нижче за 6000 доларів уперше з листопада

Криптовалюти надалі дешевшають у вівторок на тлі сигналів щодо посилення регулятивного нагляду за ринком, а також глобального відпливу коштів інвесторів із ризикованих активів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Курс біткоїна під час торгів опустився нижче відмітки у $6000 уперше з листопада минулого року — до $5995,58, свідчать дані Coin Desk.

На 10:15 кч курс біткоїна становив $6156,13, що на 11% нижче за рівень на закриття попередньої сесії.

Альтернативні криптовалюти — Ripple, Ether і Litecoin — також різко дешевшають.

Згідно з даними агентства Bloomberg, два американські регулятори планують звернутися до Конгресу з пропозицією взяти під федеральний контроль платформи для торгівлі криптовалютами.

Голови Комісії з термінової ф'ючерсної торгівлі сировинними товарами (CFTC) і Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), як очікується, будуть на слуханнях у банківському комітеті Сенату США у вівторок.

За оцінками coinmarketcap.com, капіталізація ринку криптовалют загалом скоротилася більш ніж на $500 млрд від початку січня на тлі посилення регулятивного нагляду у низці країн світу.

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі в понеділок заявив, що біткоїн та інші криптовалюти є "дуже ризикованими активами", до купівлі яких варто ставитися з великою обережністю.

"Віртуальні валюти є дуже волатильними. Їхня ціна повністю спекулятивна", — заявив М.Драгі, виступаючи в Європарламенті.

За його словами, апетит банків до криптовалют поки що є "обмеженим". Проте нещодавні події, "такі як поява на ринку ф'ючерсів на біткоїн, можуть підштовхнути і європейські банки до відкриття позицій у біткоїнах".

М.Драгі зазначив, що підрозділ ЄЦБ, що відповідає за питання контролю ринків — Єдиний механізм нагляду (Single Supervisory Mechanism, SSM), — працює над "виявленням потенційних пруденційних ризиків, якими цифрові активи можуть бути для фінансових інституцій".