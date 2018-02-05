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Точка зору бізнесу

Понедельник, 05 февраля 2018 17:16

Україна отримає 300 тис. доларів від Японії

Україна отримає 300 тис. доларів від Японії

На чотири проекти у сфері охорони здоров’я та освіти уряд Японії виділив 300 тис. доларів в межах першого етапу фінансування програми підтримки проектів безпеки людини

Уряд Японії надасть Україні безвідплатну допомогу на близько 300 тис. доларів для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров’я та освіти. Про це УНН  повідомили у прес-службі посольства Японії у Києві.

"Уряд Японії надасть Україні безвідплатну допомогу в межах першого етапу фінансування програми підтримки проектів безпеки людини "Кусаноне" 2018 року на загальну суму близько 300 тис. доларів США для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров’я та освіти у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові", — йдеться у повідомленні.

Підписання чотирьох грантових угод із благодійними та громадськими організаціями, які будуть реалізовувати такі проекти, заплановане 8 лютого.

Програма безвідплатної допомоги "Кусаноне" спрямована на підтримку безпеки людини і надається неурядовим та неприбутковим установам. Грантові угоди другого етапу фінансування будуть підписані у березні 2018 року, додали у посольстві.

Загалом, з березня 2014 року, Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,86 млрд дол. США, вказали у дипустанові.

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