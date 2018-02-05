Призначення глави НБУ може бути розглянуте цього тижня — Довбенко

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінполітики та банківської діяльності прогнозує розгляд Верховною Радою питання призначення наступного пленарного тижня

За інформацією Інтерфакс-Україна, Верховна Рада може розглянути питання щодо призначення нового глави Національного банку України (НБУ) цього тижня, повідомив журналістам перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко.

"Я думаю, що у претендента найімовірніше кілька днів піде на те, щоб зустрітися з усіма депутатськими групами і фракціями. Зараз формується його графік. Найімовірніше наступного пленарного тижня (з 6 по 9 лютого) буде голосування в сесійній залі", — сказав він журналістам після засідання комітету в Києві в понеділок.

М.Довбенко також повідомив, що члени комітету під час засідання поставили претенденту на посаду глави НБУ Якову Смолію понад 30 запитань, що охоплюють усі сфери діяльності регулятора, зокрема щодо пожвавлення кредитування, капіталізації банків, валютного регулювання тощо.

"Я вдячний Якову Васильовичу (Смолію), що він під час свого виступу представив проект закону "Про валюту". Ми в комітеті детально вивчимо цей законопроект", — сказав М.Довбенко.

За його словами, члени парламентського комітету також обговорили з Я.Смолієм питання необхідності ухвалення закону про "спліт" (законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг").

"Була дискусія щодо цього законопроекту, який готується до другого читання", — сказав М.Довбенко.

Говорячи про звіт глави НБУ Валерії Гонтаревої, заступник голови комітету повідомив, що вона готова його представити.

"У мене була з нею розмова, вона мені сказала, що звіт такий підготувала і готова його представити. Як тільки питання буде внесено до сесійної зали, вона виступить зі звітом", — сказав М.Довбенко.