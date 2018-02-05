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Точка зору бізнесу

Понедельник, 05 февраля 2018 16:16

За січень ФДМУ реалізував держвласності на 15 мільйонів гривень

За січень ФДМУ реалізував держвласності на 15 мільйонів гривень

Новий закон про приватизацію дає можливість в разі двох безрезультатних торгів на підвищення ціни, дозволяє проводити аукціон за голландським форматом на зниження

Фонд державного майна у січні 2018 року продав державної власності на 15,3 мільйона гривень. Про це повідомив в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

«Із запропонованих 186 об'єктів (дрібні підприємства, приміщення) продано 156. Продано пакет акцій Укрхудожпрому, Білоцерківського заводу гумових технічних виробів з 244 спроби, Об'єднану інжинірингову компанію. Однак із 17 виставлених підприємств на біржу, продані лише 2. Ішні, загальною вартістю понад 155 мільйонів — безрезультатно. Чому так? Тому, що це підприємства, або не працюючі, або з боргами які доходять до 100 відсотків балансової вартості, або ціна не відповідає очікуванню ринка», — написав Трубаров.

Він зазначив, що новий закон про приватизацію, дає механізм, який в разі двох безрезультатних торгів на підвищення ціни, дозволяє проводити аукціон за голландським форматом на зниження. Це нівелює явище, коли підприємство виставляється на продаж по 50, 100 чи 200 разів. А буде продано за ринковою вартістю, адже непрацююче підприємство завдає значно більше шкоди, ніж аукціони на пониження вартості.

«Очевидно, що країна чекає на велику приватизацію і в першу чергу промислових гігантів, і ми робимо все від нас залежне, аби вже весною ми вийшли на продаж великих об'єктів. Однак працюючі дрібні підприємства мають не менш важливе значення», — зауважив Трубаров.

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