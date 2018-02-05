Експорт агропродукції до країн ЄС збільшився на 37%

За підсумками 2017 року, експорт аграрних та харчових продуктів до Євросоюзу зріс майже на 1,6 млрд доларів що підтверджує ефективність Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС

Український аграрний експорт до країн ЄС зріс більш ніж на 37% в 2017 році. Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“Вже декілька років поспіль країни ЄС посідають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного та харчового експорту. За підсумками 2017 року, експорт наших аграрних та харчових продуктів до європейських країн зріс на 37,1%, або майже на 1,6 млрд доларів та склав 5,8 млрд доларів. Це означає, що Угода про ЗВТ між Україною та ЄС ефективно працює та дає свої результати для нашого аграрного сектору. Окрім того, зростання обсягів експорту до країн ЄС є ознакою успішної переорієнтації більшості наших аграрних експортерів на нові ринки після втрати ринку РФ”, — зазначила Трофімцева.

За її словами, головними продуктами українського агроекспорту, що постачались до ринку ЄС в 2017 році, були:

зернові злаки — 1,7 млрд доларів;

олія — 1,4 млрд доларів;

насіння олійних культур — 1,1 млрд доларів.

“Але, окрім цього, зростання нашого експорту за минулий рік до країн ЄС також відбулось за рахунок збільшення постачання нішевих, перероблених та готових харчових продуктів. Наприклад, експорт м’яса птиці збільшився в 2017 році порівняно з 2016 на 64,9 млн доларів, продуктів з борошна та крупи — на 32,4 млн доларів, соків — на 28,3 млн доларів, меду — на 25,5 млн доларів, кондитерських виробів — на 15,4 млн доларів, масла вершкового — на 11,7 млн доларів”, — додала заступник міністра з питань євроінтеграції.

Як уточнила Трофімцева, за підсумками 2017 року, зовнішньоторговельний обіг аграрною та харчовою продукцією між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8%, або 1,9 млрд доларів, та становив 8,1 млрд доларів.

Вона додала, що до ТОП-5 торговельних партнерів України в ЄС потрапили:

Нідерланди з часткою 18%;

Іспанія — 14,3%;

Польща — 13,2%;

Італія — 12%;

Німеччина — 10,5%.

“Минулого року ми також імпортували європейських агротоварів на 17,2% більше ніж у 2016 році. Загалом імпорт становив 2,3 млрд доларів. А основними товарами нашого імпорту були тютюн та вироби з нього, шоколад та продукти з какао-бобів, корми для тварин, алкогольна продукція та різні інші харчові товари”, — підсумувала Трофімцева.