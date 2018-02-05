ФГВФО буде продавати борги фізосіб лише за голландською схемою

Права вимоги за кредитами фізичних осіб, що не були реалізовані до 1 лютого, завершать свої продажі за моделлю англійських аукціонів

Фонд гарантування вкладів заявив, що 1 лютого права вимоги за кредитами фізичних осіб у всіх неплатоспроможних банках виставляються на індивідуальний продаж на голландські аукціони. Відповідне рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2017 року. Усі аукціони, як і раніше, відбуватимуться у системі ProZorro.Продажі, передає FINbalancebalance.

Як зазначається, права вимоги за кредитами фізичних осіб, умови реалізації яких були визначені Фондом раніше (до 01.02.2018), завершать затверджений для них цикл індивідуального продажу за моделлю англійських аукціонів. Якщо покупця не буде знайдено — наступного разу вони вже виставлятимуться на голландські аукціони.

Кожен непроданий кредит ще раз проторгується індивідуально, але вже за голландською моделлю (початкова ціна продажу — 100% від загальної заборгованості; упродовж одного дня ціна автоматично та покроково максимально може знизитись до 20%). Далі з непроданих активів формуватимуться пули.

Як констатує ФГВФО, з осені 2017 року на голландські аукціони виставляються права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб таких банків як банк «Надра», Дельта Банк, банк «Фінанси та кредит» та Фідобанк. Майже за три місяці на голландський аукціон у системі ProZorro.Продажі було виставлено на торги майже 1,8 тисяч іпотечних кредитів фізичних осіб. Майже 20% з них було продано в ході перших торгів. При цьому ціна продажу склала 88,5 млн грн, або 28% від початкової вартості у 319,5 млн грн, що, як каже ФГВФО, є досить високим рівнем конверсії (співвідношення загальної суми заборгованості до ціни продажу).

