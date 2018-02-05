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Точка зору бізнесу

Понедельник, 05 февраля 2018 13:48

Криптовалюта знову дешевшає

Криптовалюта знову дешевшає

Найпопулярніші криптовалюти втрачають в ціні, біткоїн впав на 10,3%,  Ethereum дешевшає на 11,58%

Біткоїн (bitcoin) дешевшає майже на 10% на ранкових торгах у понеділок, інвестори реагують на повідомлення ЗМІ про крадіжку кріптовалюти з південнокорейських бірж, повідомляє Прайм. 

"За даними порталу CoinMarketCap, станом на 8:47 біткоїн дешевшав на 10,3%, до 8,29 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 11,9% — до 8,21 тисячі, на GDAX — на 11,54%, до 8,2 тисячі. За даними порталу Coindesk, який обчислює середню ціну біткоїна з його вартості на чотирьох найбільших криптобиржах, віртуальна валюта зростає на 0,07%, до 8,19 тисячі доларів", — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що інші популярні кріптовалюти також знижуються у вартості. Згідно з даними CoinMarketCap, Ethereum дешевшає на 11,58%, до 846,5 долара, Bitcoin Cash — на 10,67%, до 1,13 тисячі доларів, Ripple — на 13,04%, до 0,81 долара. Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент близько 394 мільярдів доларів. Частка біткоїна у загальній капіталізації ринку криптовалют становить приблизно 35%. 

В понеділок агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейське новинне агентство Yonhap News повідомило, що Північна Корея намагається зламувати південнокорейські біржі з метою крадіжки криптовалюти. При цьому КНДР вже вдалося вкрасти криптовалюти вартістю в десятки мільйонів вонов", повідомило Національне агентство розвідки Республіки Корея раніше в понеділок південнокорейських депутатів, пише Bloomberg. 

Інвестори з великим побоюванням стежать за новинами про безпеку ринку криптовалют. Так, наприкінці січня стало відомо про найбільшу крадіжку криптовалюти з японської біржі Coincheck. Сума крадіжки оцінюється в більш ніж 500 мільйонів доларів. 

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