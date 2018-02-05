Нафта продовжує дешевшати — Brent опустилась нижче 68 доларів

Падінню цін на нафту сприяли дані про зростання видобутку нафти в США, за тиждень Brent втратила 2,2%, WTI — приблизно 1%

Ціни на нафту продовжують знижуватися в понеділок після падіння за підсумками попереднього тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $ 0,67 (0,98%) — до $ 67,91 за барель. У п'ятницю контракти подешевшали на $ 1,07 (1,54%) — до $ 68,58 за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $ 0,63 (0,96%) — до $ 64,82 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подешевшали на $ 0,35 (0,53%) — до $ 65,45 за барель.

За минулий тиждень Brent втратила 2,2%, WTI — приблизно 1%.

Зниженню ринку минулого тижня сприяли дані про зростання видобутку нафти в США. Виробництво нафти в країні в листопаді перевищило 10 млн барелів на добу вперше майже за 50 років.

Дані Baker Hughes, оприлюднені в п'ятницю, вказали на зростання числа діючих нафтовидобувних установок в США за підсумками другого тижня поспіль, що підтверджує підйом активності в секторі, пише MarketWatch. Число установок збільшилося за тиждень на 6 одиниць, до 765 установок.

Тиску на ціни на нафту також посприяв спад на фондовому ринку США, відзначає аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір.

"Падіння американського ринку акцій, спровоковане зростанням доходностей US Treasuries, призвело до ослаблення інтересу інвесторів до ризику", — говорить експерт.