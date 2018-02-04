ДФС повідомили скільки незаконних “євроблях” перебувають в Україні

Лише за 2017 рік митницями ДФС складено 18 394 протоколи за статтею про порушення термінів транзиту

За інформацією Укрінформ, понад 246,4 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

"Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну — понад 246,4 тис. автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тис. авто ввезено у режимі "транзиту" та майже 748,9 тис. автомобілів — у режимі "тимчасового ввезення".

"Із ввезених в режимі "транзиту" 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. — з порушенням терміну. Із 324,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі "тимчасового ввезення", понад 164,2 тис. — перебувають на митній території України з порушенням терміну", — додають у ДФС.

До Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби станом на 31 січня 2018, увійшла Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Чехія.

Загалом, упродовж 2017 року митницями ДФС у відношенні громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 394 протоколи, за якими застосовано 109,3 млн грн штрафів. За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) — 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн гривень.