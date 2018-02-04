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Воскресенье, 04 февраля 2018 18:35

Рейтинг економічної свободи: Україна посіла 150 місце серед 180 країн світу

Рейтинг економічної свободи: Україна посіла 150 місце серед 180 країн світу

У рейтингу економічної свободи від американського аналітичного центру Heritage Foundation за 2017 рік Україна піднялася в рейтингу на 16 позицій

Україна за підсумками 2017 року піднялася на 16 позицій, порівняно з 2016 роком, у рейтингу економічної свободи від американського аналітичного центру Heritage Foundation. Про це йдеться у профайлі України на сайті центру, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема Україна посіла 44 місце в Європі та 150 місце серед 180 країн світу.

Зазначено, що за рік Україна отримала 51,9 балів, потрапивши в групу країн "в основному невільних". При цьому її загальний бал підвищився на 3,8 пунктів.

Як повідомляється, Україна поліпшила позиції по 8 із 12 показниках. Зокрема, значно покращилася ситуація в сфері інвестування. Водночас країна посідає найнижче місце серед 44 держав у Європі, а її середній бал нижче середніх світових і регіональних.

Експерти аналітичного центру відзначають, що Україна, економіка якої серйозно похитнулася в результаті подій останніх років — анексії Криму та війни на Донбасі — досягла значного прогресу в реформуванні, стала більш демократичною і прозорою. Однак, необхідні подальша боротьба з корупцією, розвиток ринків капіталу, приватизація, вдосконалення законодавства.

Усього в рейтингу представлено огляди по 180 країнах. Найбільш вільними економіками названо Гонконг, Сінгапур, Нову Зеландію, Швейцарію, Австралію та Ірландію. Найгірша ситуація на Кубі, у Венесуелі та Північній Кореї.

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